Taranto: appartamento in fiamme al quartiere Paolo VI (VIDEO)

Incendio in un appartamento nel quartiere Paolo VI di Taranto, in via 25 Aprile. Le fiamme si sono sprigionate in un’abitazione al terzo piano, propagandosi successivamente alle scale, mentre il fumo è salito fino ai piani superiori. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, tra cui un’autoscala, e numerosi mezzi del servizio sanitario 118, comprese tre ambulanze e un’auto medica. In via precauzionale, è intervenuta anche la polizia di Stato che ha transennato e circoscritto l’area per evitare rischi ai passanti. Le fiamme sono visibili dalle finestre dell’appartamento coinvolto nell’incendio. Paura e tensione tra i residenti dello stabile, che sono stati evacuati con l’assistenza della polizia. Diversi animali domestici sono stati tratti in salvo. Secondo le prime informazioni, l’incendio potrebbe essere stato causato da un condizionatore, ma le cause sono ancora da accertare. I danni all’appartamento sono ingenti.

