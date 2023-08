Taranto, altri due colpi under. Oggi test col Martina

TARANTO – Il Taranto piazza altri due colpi under: alla corte di Capuano approdano Marco Fiorani e Daniel Hysaj. Il primo, classe ’02, arriva dall’Ascoli, ma nell’ultima stagione è stato il faro del centrocampo del Messina con 34 presenze impreziosite anche da un gol, il secondo, classe ’04, invece, è un difensore centrale ben strutturato, alto 1,85m, in forza alla Primavera del Napoli. Altri due tasselli importanti in chiave minutaggio per un organico che, a questo punto, può dirsi quasi al completo e che necessita soltanto degli ultimi ritocchi.

Un sabato di campo per gli ionici: nel tardo pomeriggio, alle ore 19, sfida contro il Martina allo stadio Tursi. Tanta curiosità attorno ai nuovi, anche se probabilmente Capuano non li rischierà considerando che non hanno ancora la forma-partita, in particolare Panico e Kanoute, quest’ultimo allenatosi da separato in casa nelle ultime settimane ad Avellino. La formazione che verrà schierata potrebbe rappresentare un monito in vista del primo impegno ufficiale della stagione, domenica prossima contro il Foggia. Lo Iacovone riabbraccerà i gruppi organizzati della Curva Nord dopo la lunga diserzione: con un comunicato, gli ultras rossoblù hanno annunciato il loro ritorno allo stadio.

