Taranto: Allarme del Centrodestra, ‘Città in declino’

“Da quando è partita, l’amministrazione Melucci bus vive alla giornata improvvisando l’azione amministrativa. Dopo appena un anno, quest’amministrazione, definita dal sindaco di centrosinistra, ha dato dimostrazione di evidenti contrasti interni, divisioni non solo sui grandi temi, ma anche sulle piccole questioni, prova ne è l’azzeramento degli assessori mentre la città versa in una condizione di totale degrado igienico”. Lo scrivono in un nota i consiglieri comunali di Centrodestra: Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano per FdI, Massimiliano Di Cuia di FI e Francesco Battista della Lega.

“È evidente che continuando di questo passo la città andrà a scontrarsi senza una prospettiva e una progettualità da perseguire seriamente con responsabilità – aggiungono -. Il momento che viviamo è particolarmente importante per il futuro del nostro territorio e necessita di una politica con la P maiuscola che questa amministrazione non dimostra di esprimere”.

”Gli unici provvedimenti finora approvati in quest’anno sono tutti atti vessatori verso i tarantini che la maggioranza dei consiglieri comunali non disapprova per opportunismo – proseguono i consiglieri comunali di Centrodestra -. Alla città, il sindaco Melucci avrebbe dovuto spiegare le reali ragioni di questo azzeramento della giunta dopo che in dodici mesi nessuna delle promesse annunciate al momento è stata mantenuta”.

”Dalle promesse di rinascita, ai tarantini sono state riservate solo tasse al massimo, disagi e scarsa igiene. Purtroppo. questa amministrazione si dimostra sensibile e preoccupata delle proprie posizioni di rendita, delle nomine assessorili e nelle società comunali invece che dei problemi che quotidianamente affrontano i tarantini”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano (FdI), Massimiliano Di Cuia (FI) e Francesco Battista (Lega).

