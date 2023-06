TARANTO – Spettacolo e solidarietà con Biagio Izzo, che sarà in città per il 5 agosto prossimo per contribuire alla raccolta fondi da devolvere in favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS Annunziata. Prevendite dal 19 giugno

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp