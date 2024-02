TARANTO – All’indomani della conclusione delle manifestazioni di protesta che hanno visto, Suo malgrado, protagonista la nostra associazione, desidero rivolgere a Lei Signor Questore e ai Suoi uomini, un particolare ringraziamento per la disponibilità, il garbo e la pazienza che funzionari e poliziotti in servizio hanno dimostrato durante questi giorni davvero difficili. Dimostrando professionalità e competenza indispensabili nella gestione di stuazioni così complicate come la vertenza nella quale siamo coinvolti.

Il nostro auspicio è che l’incontro di lunedì prossimo 19 febbraio con il Governo a Palazzo Chigi possa chiarire gli aspetti oscuri di questa vicenda che abbiamo denunciato più volte nel corso di questo mese di protesta.

Il presidente

Ing. Fabio Greco

