Taranto, affonda un peschereccio in Mar Piccolo

TARANTO – Un peschereccio ormeggiato in Mar Piccolo alla banchina di Via Garibaldi a Taranto, e’ affondato nella tarda mattinata del giorno di Natale. L’imbarcazione è colata a picco per cause che dovranno essere accertate, a bordo non c’era l’equipaggio e pertanto non ci sono state conseguenze per le persone. Sversati in mare circa 15 litri di carburante, gli uomini della Guardia Costiera intervenuti prontamente sul posto, hanno prontamente richiesto l’intervento dei tecnici dell’Ecotaras, sono state utilizzate le panne galleggianti per circoscrivere il carburante fuoriuscito dai serbatoi del peschereccio e disperso in mare, così è stato scongiurato il rischio che la chiazza si allargasse.

