Festività e aeroporti: 250mila passeggeri negli scali pugliesi

BARI – Potenziare le infrastrutture. È questo l’obiettivo 2025 di Aeroporti di Puglia che così facendo punta a diventare sempre più competitivo sul campo infrastrutturale non solo per il territorio italiano ma anche un hub strategico per i mercati esteri.

A scattare la fotografia di quello che sarà il futuro degli scali pugliese, il presidente Antonio Vasile che nelle scorse settimane ha annunciato – insieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – il volo diretto – previsto dal prossimo 5 giugno – per New York City con il vettore Neos. E sarà solo una delle novità che accompagneranno le prossime stagioni degli scali barese, brindisino e foggiano.

Intanto per questi 15 giorni di festività natalizie, da e per gli aeroporti pugliesi sono previsti in transito oltre 250mila passeggeri, segno che la Puglia è ormai attrattiva anche fuori stagione.

