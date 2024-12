San Severo, schianto tra auto e ambulanza: un morto

FOGGIA – Incidente stradale mortale nella notte tra San Severo e Torremaggiore, sulla provinciale 30 nel Foggiano.

Intorno alle 23 una Audi si è scontrata con un’ambulanza in servizio, a perdere la vita il passeggero dell’auto. Ferita la persona alla guida così come i tre soccorritori e una paziente che in quel momento si trovava sull’ambulanza. Sono in corso le indagini della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica.

