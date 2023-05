Taranto, accosta con l’auto e muore

TARANTO – Un uomo è morto questa mattina a Taranto alle ore 10.00. Avrebbe accusato un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto in via Japigia, per questo avrebbe provato ad accostare. A quanto pare, però, non è riuscito a far altro che fermarsi. Appena uscito dall’auto si è accasciato sul marciapiede. Il rapido intervento dei sanitari del 118 purtroppo non è servito, l’uomo è morto subito. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso. La Polizia Locale ha dovuto chiudere al traffico il tratto temporaneamente.

