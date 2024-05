Taranto, 2 giorni dedicati alle malattie pneumologiche

Promotore di questo ormai consolidato nonché imprescindibile appuntamento del settore che chiama a raccolta esperti e professionisti da tutta la Puglia ma anche dal resto d’Italia, il Carlo Fiorino Hospital (Gruppo Neuromed) con il supporto del dottor Alfredo Scoditti scientific consultant e del dottor Antonio Castagnaro, pneumologo responsabile della pneumologia della clinica al quartiere tamburi del capoluogo.

Le patologie respiratorie rappresentano un problema sempre più rilevante in tema di salute pubblica anche perché, rappresentando un’ampia fetta del mondo delle cronicità, si associano ad un carico considerevole ed in continuo aumento di morbilità, mortalità e spesa sanitaria. Il convegno sarà anche l’occasione per fornire i dati sulla situazione attuale, post-pandemia da Covid 19.

Considerando che le malattie respiratorie sono purtroppo una delle maggiori cause di morte e morbilità nel mondo così come altre malattie ritenute rare in passato, come le interstiziopatie polmonari ed in particolar modo la fibrosi polmonare che sono in continuo aumento, c’è da constatare che le attese per il futuro prospettano un aumento in frequenza delle morti causate da BPCO e dal Cancro del polmone. È per questo che il convegno diventa un momento assolutamente indispensabile per discuterne con tutti i professionisti del settore mettendo al centro il paziente nella sua centralità di persona prima ancora della diagnosi e della successiva cura.

Scopo della due giorni è quello di poter dare una maggiore divulgazione delle nuove conoscenze diagnostiche e terapeutiche con i nuovi farmaci di cui oggi disponiamo al fine di porre diagnosi precoce e consigliare la giusta terapia.

Ma per fare tutto questo è necessaria la collaborazione di tutte le figure, con diversi compiti e responsabilità, che ruotano nel mondo sanitario quali infermieri, fisioterapisti, biologi etc. Certamente e ci preme sottolinearlo il ruolo del MMG è importantissimo perché è il primo che viene a conoscere le problematiche dei suoi assistiti e di conseguenza è lui che deve poi indirizzare il paziente dallo specialista.

Il Convegno del 24 e 25 maggio prossimi servirà a stimolare l’incontro tra diverse figure del campo sanitario permettendo uno scambio proficuo di pareri con i diversi specialisti per instaurare una stretta ed importante collaborazione con i medici di medicina generale.

