Tangenziale Nord Taranto incompiuta: Regione convoca tavolo con Provincia

“La tangenziale nord di Taranto è un’opera mai completata dalla Provincia, la cui storia è difficile da ricostruire senza un confronto con l’ente”. Così Debora Celiento, assessore ai trasporti della Regione Puglia, ha annunciato la convocazione di un tavolo con la Provincia, previsto per la prossima settimana.

Durante l’incontro, ha spiegato Celiento, si potrà fare chiarezza sugli eventi che hanno caratterizzato il progetto nel corso degli anni, verificare l’esistenza di finanziamenti pubblici non regionali e valutare se l’opera sia ancora rilevante per lo sviluppo e la vocazione del territorio.

L’assessora ha ricostruito le principali tappe relative al finanziamento dell’infrastruttura. La tangenziale nord era inclusa nel vecchio Piano attuativo 2015-2019 del Piano regionale dei trasporti, un documento non solo programmatorio, ma anche ricognitivo. Tuttavia, nel nuovo Piano attuativo 2021-2030, l’opera non è stata inserita poiché si è deciso di dare priorità a interventi di rilevanza regionale o con impatti significativi sull’intero territorio.

Per quanto riguarda la viabilità di Taranto, Celiento ha sottolineato che il nuovo Piano prevede interventi per rifunzionalizzare il nodo stradale tra le statali 7, 106 e 100, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità al porto e alla stazione ferroviaria. Inoltre, ha ricordato che nell’accordo per lo Sviluppo e la coesione firmato lo scorso novembre con il governo, è stata inserita la progettazione della Taranto-Massafra, un’opera strategica per il collegamento tra autostrada e città, con un finanziamento di 4,5 milioni di euro, concordato con Comune e Provincia.

Il destino della tangenziale nord sarà dunque al centro del tavolo tecnico con la Provincia, dal quale emergeranno gli elementi necessari per valutare meglio la storia e il futuro di quest’opera, ha concluso Celiento.

