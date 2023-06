TALSANO – Assemblea pubblica del PD presso il circolo di Talsano. I vertici del partito hanno illustrato le opportunità di lavoro per i giovani da parte della Regione Puglia con i bandi di ARPA e le nuove misure regionali per imprese e lavoro.

Presenti imprenditori che hanno ascoltato le novità che saranno introdotte, tra qualche settimana, dai nuovi bandi regionali per la competitività delle imprese, oltre alla presenza di molti giovani che hanno ascoltato la presentazione dei 10 bandi per la selezione pubblica per nuove unità lavorative da parte di arpa Puglia.

