TARANTO – Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 2 luglio nella borgata di Talsano, in via Trani. Una Fiat 500, per cause da accertare, si è ribaltata, subito dopo l’allarme dato dai passanti, immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze. Ferite le due persone che si trovavano all’interno della vettura, sono state trasportate in ospedale.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto, da appurare la dinamica del sinistro.

Foto di Francesco Manfuso

