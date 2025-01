Supercoppa Italiana: il Milan trionfa in rimonta sull’Inter (highlights)

Il Milan si aggiudica l’ottava Supercoppa Italiana superando l’Inter per 3-2 in una finale emozionante disputata a Riad. Dopo un primo tempo equilibrato, i nerazzurri sono passati in vantaggio nel recupero con Lautaro Martinez, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa rossonera su una rimessa laterale.

In avvio di ripresa, l’Inter ha trovato il raddoppio con Taremi, ma il Milan di Sergio Conceiçao non ha mai smesso di lottare. La rimonta è iniziata al 52’ con una punizione magistrale di Theo Hernandez e si è completata all’80’ con un sinistro preciso di Pulisic.

A decidere la gara è stato Abraham, autore del gol vittoria in pieno recupero, regalando così ai rossoneri un trofeo che mancava dal 2016.

INTER-MILAN 2-3 LA SINTESI

RETI: 45’+1’ Martinez (I), 48’ Taremi (I), 52’ Hernandez (M), 80’ Pulisic (M), 90’+3’ Abraham (M).

INTER 352: Sommer; Bisseck, De Vrij (84’ Darmian), Bastoni; Dumfries, Barella (84’ Frattesi), Calhanoglu (79’ Asllani), Mkhitaryan (65’ Zielinski), Dimarco (65’ Carlos Augusto); Lautaro, Taremi. Panchina: Martinez, Calligaris, Alexiou, Palacios, Aidoo, Frattesi, Buchanan, Berenbruch, Arnautovic, Thuram, Correa. All. S. Inzaghi.

MILAN 433: Maignan; Emerson (87’ Calabria), Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah (77’ Abraham), Fofana, Reijnders (77’ Loftus-Cheek); Pulisic, Morata, Jimenez (50’ Leao). Panchina: Sportiello, Pavlovic, Bartesaghi, Gabbia, Bennacer, Zeroli, Terracciano, Vos, Jovic, Traoré, Camarda. All. Conceicao.

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Mkhitaryan, Dumfries, Barella, Bastoni (I); Tomori (M).

