Superbonus, PD Puglia: ‘Con uscita shock da 110% crollerà PIL e occupazione’

“Meloni & Co. mettono la parola ‘fine’ sul 110%. Con questo decreto fanno esattamente l’opposto di quanto promesso in campagna elettorale, per giunta scaricando su centinaia di migliaia di famiglie e imprese il prezzo della loro inettitudine.”

Così Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi del Partito Democratico.

“Quella dei costi è una scusa che non regge, soprattutto considerando che più della metà dei crediti è stata maturata sotto questo Governo. Ma c’è di peggio, perché dall’anno prossimo si tornerà ad agevolazioni fiscali nell’ordine del 30%. Invece di regolare un’uscita progressiva e ordinata dal Superbonus, la destra opta per uno shock al settore dell’edilizia, compartimento cardine della nostra economia. Le conseguenze di queste scelte, in termini di PIL e posti di lavoro persi, saranno pesantissime e purtroppo le pagheranno tutti i cittadini italiani.”

