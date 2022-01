MONOPOLI- “Sono stati riconosciuti 187.500 euro al comune di Monopoli per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”: è l’assessore alle Politiche per l’intercettazione dei finanziamenti comunitari Angela Pennetti a renderlo noto.

In applicazione del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di euro per l’anno 2023 fondi per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. In particolare, al comune di Monopoli sono stati riconosciuti 125.000 euro per il 2022 e 62.500 euro per il 2023.

I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

L’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023. Queste somme si aggiungono agli oltre tre milioni e 100mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Monopoli già stanziati dalla giunta comunale (1milione di euro per l’Area Nord; 600mila euro per l’Area Sud; 500mila euro per le strade dell’agro; e 1.032.801,23 euro per interventi di manutenzione straordinaria).