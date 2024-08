Strada Statale 106, Giordano: ‘Si aspetta il morto per agire?’

Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, lancia un duro attacco alle istituzioni dopo l’ennesimo incidente stradale sulla Statale 106, denunciando l’inerzia di fronte a una situazione di pericolo evidente. “Quante volte si sente dire: ‘nessuno farà nulla finché non ci scapperà il morto’, e purtroppo, accade proprio così…”, afferma Giordano. Il sindacato denuncia la mancanza di misure preventive, nonostante le numerose petizioni e richieste per la messa in sicurezza della strada, chiedendo interventi immediati per evitare che si debba piangere una tragedia prima di vedere risultati concreti.

L’incidente più recente, avvenuto sulla Statale 106 nel territorio di Policoro, ha visto un tir sfondare le barriere di protezione e precipitare su una complanare. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma l’accaduto riaccende la polemica sull’assenza di prevenzione. “Cosa sarebbe successo se questo incidente fosse avvenuto in un periodo di piena attività nella zona, con centinaia di persone che vi transitano ogni giorno? È necessario agire ora, senza aspettare ulteriori tragedie”, conclude Giordano.

