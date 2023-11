Storia e diritti, il futuro visto da Castellina

BARI – Politica, giornalista e scrittrice, parlamentare ed eurodeputata, attivista e pacifista. “Eravamo, siamo, saremo” è il titolo dell’incontro che ha visto protagonista Luciana Castellina, nome e volto storico della sinistra, una delle prime donne a iscriversi al Partito Comunista nel dopoguerra e attivista per le lotte per la giustizia sociale e la parità di genere. Un appuntamento trasversale che ha coinvolto giovani e meno giovani proprio per parlare di diritti acquisiti e da conquistare. Il suo messaggio è rivolto in particolar modo ai ragazzi. La parola d’ordine è: “Mai mettersi a sedere e mai rassegnarsi”, e l’invito è quello di essere protagonisti delle nostre vite e non solo sudditi proprio per cambiare in meglio il futuro.

