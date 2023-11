Bari, un corteo per ricordare i trans assassinati

BARI – Secondo il sito Trans Live Matters, in un anno, dal primo ottobre 22 al primo ottobre di quest’anno, sono 392 le vittime di transfobia e del pregiudizio transfobico. In poco più di un mese e mezzo, altre 30 si aggiungono a questo triste bilancio internazionale. E proprio per accendere i riflettori su questo tema, il prossimo 20 novembre si terrà a Bari il “Transgender day of remembrance”. A lanciare l’iniziativa, il gruppo Trans+ di Mixed che organizzerà un corteo che sarà un vero e proprio funerale politico per le persone Trans+. Oltre al corteo è già stata organizzata una mostra dedicata alle vittime di transfobia nella sede di via Abbrescia.

