Statale 100, Perrini: ‘Traffico pesante momentaneamente gratis su A14’

“Altri tre morti e un ferito grave nello scontro tra un tir e un’auto lo scorso 19 settembre, all’incrocio con la strada provinciale 53, vicino a San Basilio. Con questo tragico incidente, salgono a 13 le vittime su quel tratto di strada solo negli ultimi 11 mesi”.

Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato duramente la situazione, sottolineando l’urgenza di interventi: “Le parole e le buone intenzioni non bastano. In questi anni io, insieme agli altri colleghi tarantini, abbiamo ripetutamente chiesto la messa in sicurezza della statale. Una sinergia tra governo nazionale e regionale potrebbe sbloccare l’apertura di un primo cantiere, almeno per il primo lotto già progettato. Ma tutto procede a rilento. Per questo ribadisco la mia proposta di trasferire temporaneamente il traffico pesante gratuitamente sull’autostrada A14, tra Taranto e Bari”.

Perrini ha anche annunciato di aver richiesto una nuova audizione in Commissione Trasporti, convocando l’assessore regionale Deborah Ciliento, Autostrade per l’Italia, ANAS e il Comune di Mottola. Quest’ultimo, in particolare, è stato chiamato a spiegare il motivo per cui non ha ancora installato i tutor previsti dal decreto prefettizio di giugno 2021. Alla riunione sarà presente anche Vanni Caragnano, esperto del Comitato Strade Sicure, per un aggiornamento sulla situazione generale.

“È il momento di dare soluzioni immediate, anche provvisorie, ma che possano salvare altre vite umane”, ha concluso Perrini, lanciando l’ennesimo appello alle autorità competenti.

