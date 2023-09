TRANI – Circa 500 atleti provenienti da tutta Italia sono giunti in città per partecipare alla 5 edizione di questa gara gold e 5° tappa del circuito magna Grecia, valida dunque sia quale quinta tappa del prestigioso circuito interregionale “Magna Grecia” sia quale Campionato Regionale Age Group, oltre a rientrare tra le gare nazionali dell’Aeronautica Militare nell’ambito delle iniziative per il centenario della costituzione dell’Arma Azzurra.

