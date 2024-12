Speciale – Alberobello, Concerto di Natale Pietramadre 2027 con Mario Rosini

Domenica 22 dicembre, alle ore 20:00, la Basilica dei SS. Medici Cosma e Damiano di Alberobello ha ospitato un evento musicale straordinario, per celebrare la magia del Natale e regalare una sorpresa speciale. Il concerto, intitolato “Pietramadre 2027”, rappresenta un’occasione unica per unire tradizione, cultura e impegno per la candidatura di Alberobello a Capitale della Cultura 2027. L’iniziativa rientra nel programma “We Are in Trulli” ed è patrocinata dal Comune di Alberobello.

Protagonista musicale della serata il Concerto Bandistico Cittadino “S. Cecilia-G. Sgobba” Città di Noci, diretto dal M° Giacomo Lasaracina. Il repertorio della banda ha spaziato dai brani natalizi più amati fino alle composizioni di musica leggera, offrendo al pubblico una performance coinvolgente e ricca di emozioni. Ha presentato il giornalista di Antenna Sud, Gianmarco Sansolino

Ad accompagnare il M° Lasaracina, un ospite d’eccezione: l’artista pugliese Mario Rosini, che con la sua straordinaria voce ha interpretato, affiancato dalla Banda di Noci, alcuni dei più celebri brani natalizi e composizioni del repertorio musicale leggero, regalando momenti di grande intensità.

Un altro momento di forte impatto è stato la prima esecuzione della Marcia Brillante “Pietramadre 2027”, composta dal M° Giacomo Lasaracina. Questo brano inedito, dedicato alla Città di Alberobello, simboleggia ‘il percorso’ verso la Candidatura a Capitale della Cultura 2027. Durante la serata, il M° Lasaracina ha consegnato al Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, la partitura originale della marcia, un gesto che segnerà un momento simbolico di grande valore per la città.

