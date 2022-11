Condividi su...

Linkedin email

BARLETTA – Il sottopasso pedonale Imbriani, quello che a Barletta collega viale Marconi a via Torino, sarà oggetto di lavori per 15 giorni a partire dal 28 novembre. Le operazioni imminenti, di competenza di Ferrotramviaria, saranno propedeutiche al cantiere che riguarda il secondo fronte di stazione in via Vittorio Veneto, in programma da gennaio. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’ente ferroviario incaricato, ha tracciato il punto della situazione in conferenza stampa.

Il sottopasso pedonale resterà chiuso per la manutenzione annunciata, per poi essere riaperto prima delle attività in via Vittorio Veneto, dove verrà chiusa la porticina d’accesso alla ferrovia regionale Bari-Barletta. Il collegamento da viale Marconi a via Torino sarà quindi l’unico varco accessibile per attraversare la città oltre la linea ferroviaria.