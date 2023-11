La sostenibilità bussola della Regione Puglia

BARI – Una vera e propria bussola che si basa su tre pilastri: sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La Regione Puglia fa quadrato intorno alla sostenibilità e blinda l’Agenda Onu 2030 come punto cardine attorno al quale far girare tutte le attività di tutti gli Assessorati coordinati da un ente ad hoc all’interno di quello dedicato all’Ambiente. Tutte le azioni devono essere valutate e costantemente monitorate dalla struttura con una programmazione in continuo aggiornamento. È questo il cuore della Strategia dello Sviluppo Sostenibile della Regione Puglia che deve essere in grado di orientare tutte le politiche dell’ente di via Gentile: dallo sviluppo economico, all’agricoltura, passando per il turismo, tutte ovviamente all’insegna della sostenibilità

