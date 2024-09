Taranto, sorpreso a bordo di uno scooter rubato, denunciato 24enne

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 24enne perché ritenuto presunto responsabile del reato di ricettazione.

Il personale della DIGOS, nel corso dei servizi finalizzati a contrastare i reati predatori connessi alle aree caratterizzate da elevata presenza di veicoli lasciati in sosta dai lavoratori, ha notato in una via cittadina, un giovane a bordo di un motociclo Piaggio Beverly che effettuava alcune manovre azzardate tra le auto ferme ad un incrocio semaforico per poi parcheggiare dopo qualche centinaio di metri il mezzo all’interno di un portone di uno stabile.

Atteggiamento che ha insospettito i poliziotti, i quali lo hanno seguito e fermato nell’androne di quel palazzo.

Con l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante, si è da subito verificato, attraverso la consultazione delle Banche Dati in uso alle Forze dell’Ordine, che si trattava di un mezzo di proprietà di un dipendente di Acciaierie che ne aveva denunciato il furto nella notte appena trascorsa proprio dal parcheggio antistante la portineria imprese dello stabilimento siderurgico.

Il “Beverly” è stato restituito al legittimo proprietario.

