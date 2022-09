ANDRIA – Sit-in contro il caro bollette ad Andria, con gli imprenditori, gli agricoltori e numerosi lavoratori del settore che hanno presenziato in piazza Catuma lunedì sera. Un appuntamento collettivo per lanciare un segnale alle istituzioni locali e nazionali, a fronte delle migliaia di euro da pagare e delle attività a forte rischio chiusura.

Il rischio di finire nelle mani della criminalità prende sempre più piede. Attesa per un intervento immediato, con le imprese che chiedono di non strumentalizzare le difficoltà economiche in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.