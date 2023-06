Sisto: ‘Io presidente Regione Puglia? No, per carità…’

“No per carità, sono viceministro della giustizia e ho tanto da fare, sono felice di fare il lavoro che faccio. Mi piace molto quello che faccio. Vorrei provare a dare a questo Paese qualche norma che possa consentire ai cittadini di avere più fiducia nella giustizia. Non ho altre mire. Amo il diritto, amo quello che faccio”. Lo ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, intervistato da Klaus Davi per il web talk ‘KlausCondicio’.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp