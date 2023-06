Taranto 2026: ‘Basta passerelle, Ferrarese faccia arrivare risorse’

“E’ sempre più chiaro lo spirito con cui Massimo Ferrarese ha accettato l’incarico di Commissario governativo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026. Non l’accelerazione delle opere, ma una bella vetrina per sé, a danno delle istituzioni e dei sindaci che con serietà e tanto sacrificio hanno finora fatto quanto possibile per arrivare a meta. La passerella allo stadio Iacovone è la prova provata della tracotanza di Ferrarese e della natura predatoria del commissariamento. Sempre a favore di giornalisti e telecamere, il Commissario continua a vaneggiare su piani e progetti rivoluzionari, malgrado il prima e più importante obiettivo di cui si doveva occupare, far arrivare le risorse da Roma, è ancora colpevolmente lontano”.

Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico. “Sul progetto dello stadio di Taranto il Comune aveva già fatto quanto necessario. Siamo stanchi del fumo negli occhi di Ferrarese. Qui si rischia di far fallire una manifestazione su cui tutto il territorio punta per un rilancio diffuso del turismo e delle infrastrutture sportive e sociali. Il Ministro Fitto dov’è in tutto questo?”.

