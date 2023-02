LECCE – Dopo l’ultimo incontro di ottobre, su richiesta dei sindacati, in Prefettura a Lecce è tornato a riunirsi l’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro istituito a maggio 2022, un importante momento di confronto tra il Prefetto Luca Rotondi e i rappresentanti di Cgil Cisl e Uil, considerando gli ultimi dati diffusi in questi giorni dall’INAIL. Nei primi undici mesi del 2022, infatti, a livello nazionale le denunce di infortunio sul lavoro sono aumentate del 29,8% rispetto allo stesso periodo del 2021 e sono in aumento del 9,7% anche le patologie di origine professionale denunciate e il Salento si è collocato al 7° posto della triste classifica nazionale che misura l’incidenza delle morti bianche rispetto al numero degli occupati.

Il Prefetto, ha espresso la chiara volontà di attivare al più presto sia tavoli territoriali di settore, con particolare riferimento a edilizia, agricoltura, terziario, sia percorsi di informazione e formazione per creare così una vera e propria cultura di lavoro , i sindacati hanno poi evidenziato che fondamentale è e sarà il ruolo svolto dalla bilateralità territoriale.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

