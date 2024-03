Sicurezza, Meloni “Ingiusta denigrazione delle forze dell’ordine”

Roma – Una ingiusta denigrazione delle forze dell’ordine” dice la premier che riaccende la polemica su chi nei giorni scorsi, dopo le manganellate di Pisa, ha condannato la reazione delle forze dell’ordine nei confronti degli studenti giovanissimi scesi in piazza. Per

Giorgia Meloni “non esiste solo il diritto a manifestare, che nessuno mette in discussione: esiste anche il dovere di rispettare delle regole, che sono state fissate e più volte sono state ritenute conformi alla Costituzione proprio per ridurre i rischi di incidenti. Chiesto poi, un ampliamento delle bodycam a tutti gli operatori non soltanto ad alcuni operatori, e questo per dare garanzia sia per chi manifesta ma anche per coloro i quali devono garantire le manifestazioni”, in aggiunta all’uso dei droni che dall’alto devono riprendere tutte le immagini

