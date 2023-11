Sibilli regala la prima vittoria al San Nicola e riporta il Bari in zona playoff

L’assolo di Sibilli al 79’ regala al Bari la prima vittoria al San Nicola, la seconda consecutiva in campionato e l’aggancio alla zona playoff. L’attaccante ex Pisa castiga l’Ascoli consentendo ai biancorossi di salire a quota 17.

Marino rispolvera il 3-5-2 con Zuzek al posto dello squalificato Di Cesare: in attacco Diaw e Nasti. Dall’altra parte 4-4-2 con Rodriguez e Nestorovski terminali offensivi.

Al 3’ subito Bari pericoloso: Quaranta devia un traversone di Koutsoupias e per poco non inganna Barosi. Qualche problema per Brenno al minuto 18: il portiere brasiliano va a volare in corner su un colpo di testa di Di Tacchio e cade male. Per fortuna nulla di grave per lui. Scampato il pericolo i biancorossi riprendono campo: Sibilli si accentra e calcia al minuto 29, il pallone termina fuori di poco. Sul finire del primo tempo l’Ascoli va vicino al vantaggio: sugli sviluppi di una ripartenza orchestrata da Rodriguez, Nestorovski serve Falzerano che calcia di pochissimo fuori in diagonale. Ancora bianconeri pericolosi in avvio di ripresa: Rodriguez serve Nestorovski che non riesce a innescare Falzerano e l’azione sfuma.

Koutsoupias al 64’ va alla conclusione sulla respinta della difesa dell’Ascoli su una punizione di Sibilli: anche questa volta però Barosi non deve intervenire. Diagonale pericoloso di Nasti al 64’: la difesa dell’Ascoli devia in corner. Ancora Sibilli in gol al San Nicola al minuto 79: il 20 del Bari raccoglie il pallone a sinistra, fa 10 metri palla al piede e lascia partire un destro alle spalle di Barosi. Ascoli vicinissimo al pareggio all’85’: Pucino anticipa tutti su un cross da sinistra. Brenno dice no ad un calcio di punizione di Falasco all’89’, poi il Bari resiste nei 6’ di recupero e porta a casa tre punti importantissimi che lo riportano in zona playoff.

2a g. Serie BKT: Bari-Ascoli 1-0

Marcatori: 35’st Sibilli (B)

Bari (3-4-1-2): Brenno, Pucino (c), Vicari, Zuzek, Dorval, Acampora Koutsoupias (27’st Maita), Ricci (41’st Frabotta), Sibilli (41’st Bellomo), Diaw, Nasti (27’st Aramu)

A disp.: Pissardo, Matino, Achik, Astrologo, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu, Morachioli

All. P. Marino

Ascoli (4-4-2): Barosi, Giovane (26’st Milanese), Caligara (26’st Gnohorè), Quaranta, Di Tacchio (36’st Manzari), Falzerano, Nestorovsky, Bayeye, Falasco, Bellusci (c) (12’st Adjapong), Rodriguez (12’st Mendes)

A disp.: Bolletta, Alato, Haveri, Millico, D’Uffizi, Masini, Rossi

All. W. Viali

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Edoardo Raspolini (Livorno) e Sig. Nicolò Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Sig. Fabio Rosario Luongo (Napoli). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

Ammoniti: Vicari (B), Ricci (B), Di Tacchio (A), Giovane (A), Acampora (B), Milanese (A)

Espulsi:

Angoli: 10-7

Rec.: 4’pt; 7’st

Note: prima del via osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del maltempo e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore

Stadio San Nicola; cielo sereno, 18°C, terreno in ottime condizioni; 16.011 spettatori (8.809 abbonati; 363 tifosi ospiti)

