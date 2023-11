Bari-Ascoli, Marino: “Il nostro lavoro si vede sempre di più”

BARI – Pasquale Marino commenta la vittoria del Bari contro l’Ascoli. Una vittoria che fa respirare molto i biancorossi in classifica: “Il nostro lavoro comincia ad intravedersi sempre di più. Dal punto di vista tattico ci sono stati molti cambiamenti. A Brescia la vittoria ce la siamo presa in corsa. Ringrazio i ragazzi, perché certamente dobbiamo migliorare ma si vede applicazione. Si cerca di apprendere il più possibile e col tempo le cose miglioreranno ancora. Il Bari non credo si sia seduto oggi, esistono anche gli avversari in campo. Abbiamo comunque giocato molto nella metà campo avversaria”.

Cosa va migliorato? “Abbiamo avuto delle buone occasioni in area. Avevamo timore in alcuni frangenti dove siamo stati lenti. L’idea era sempre e comunque quella di ottenere i tre punti. Migliorare sugli angoli? C’è da dire che l’Ascoli si è difeso bene ed ha abbastanza fisicità. Noi sicuramente dobbiamo scegliere tempi migliori e giusti. Anche col Feralpisalò dovremo approcciarci alla gara nel modo migliore possibile. La duttilità dei miei ragazzi sarà sempre fondamentale. Nel discorso vale anche l’aspetto tattico, sul giocare a tre o quattro dietro”.

Sul gol di Sibilli: “Quando si gioca tanto nella metà campo avversaria le occasioni arrivano. Penso a quella di Nasti e a qualche altra. È un bene ci sia stata la svolta. Sibilli comunque ha fatto una buona partita nel complesso”.

