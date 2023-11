Monopoli: Tomei, ‘Cerignola forte, ma noi cerchiamo continuità’

(Di Lorenzo Ruggieri) Lunedì sera, un Monopoli a caccia del quarto risultato utile consecutivo affronterà un’Audace Cerignola in crisi di vittorie. Tuttavia, come ammesso dal tecnico dei biancoverdi Tomei nella conferenza stampa di presentazione della sfida, la squadra di casa dovrà fare i conti con assenze pesanti: “Siamo in emergenza, ma riusciremo a recuperare quantomeno Hamlili. De Paoli e De Risio saranno in gruppo dalla prossima settimana e sono contento per il loro rientro. In particolare, Andrea, avendo avuto a che fare con un infortunio da inizio stagione, sarà un grande acquisto”.

Mercato: “Stiamo monitorando tutto, ma qualsiasi cosa va fatta con la testa. Occorrerebbe prendere giocatori funzionali, attraverso scelte ponderate. Ci guardiamo attorno, tutto è migliorabile e qualora ce ne fosse la possibilità saremmo tutti felici. Per adesso, però, la mia esigenza principale è recuperare qualche giocatore”.

Audace Cerignola: “Affronteremo una squadra forte, compatta. composta da giocatori di categoria e molto bravi. L’Audace Cerignola ha le idee chiare, sarà molto importante mantenere alta l’attenzione. Dovremo lavorare insieme, essere corti ed equilibrati. In questo campionato, anche un episodio può costare caro”.

Malcore out?: “Come già detto, l’Audace Cerignola ha un’identità chiara. Le caratteristiche di Malcore non sono riscontrabili in altri giocatori, ma ha un’ampia scelta offensiva con elementi veloci e tecnici che potrebbero ricoprire quel ruolo. Noi, però, lavoriamo basandoci sui nostri princìpi, adeguandoli in base all’avversario, ma senza stravolgerli”.

Continuità: “Finora abbiamo fatto qualcosina e vogliamo dare continuità ai risultati. C’è tanto ancora da fare, il campionato è molto competitivo e occorre mantenere sempre alta l’attenzione”.

Spalluto: “Samuele sta lavorando bene ed è allineato al resto della squadra. Contemporaneamente abbiamo recuperato Santaniello e le mie sono scelte tecniche. Tuttavia, puntiamo tanto su di lui e sono sicuro che quando verrà chiamato in causa ci darà grandi soddisfazioni. In attacco stanno tutti bene e ciò ci permette di avere opzioni importanti anche a gara in corso”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp