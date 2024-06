Si ribalta sulla Manduria-Avetrana: muore 69enne di Francavilla

Un 69enne di Francavilla Fontana (Brindisi) ha perso la vita sulla strada provinciale Manduria-Avetrana, nel tarantino. L’uomo, che viaggiava a bordo di una Volkswagen Bora, è uscito di strada su un rettilineo ribaltandosi per diversi metri nei campi. Nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118 e il trasporto in codice rosso all’ospedale Giannuzzi di Manduria, il 69enne è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco di Manduria. Si indaga per ricostruire la dinamica.

