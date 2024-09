Serie D, tutto pronto per il primo turno di campionato

Dopo le prove generali della Coppa Italia, è tutto pronto per il primo turno di campionato in Serie D. Si parte alle ore 15, con cinque gare in programma. Proprio come l’anno scorso, il Casarano ospiterà una neopromossa al debutto. Di scena al Capozza ci sarà infatti il Costa d’Amalfi. Impegno interno con una campana anche per il Brindisi, che vuole partire con il piede giusto dopo l’eliminazione in Coppa per mano del Sambiase. Sulla strada degli adriatici ci sarà l’Ischia dell’ex Ciro Favetta, compagine classificatasi al quarto posto nel girone G della passata stagione. Il Nardò, dopo la batosta rimediata in Coppa, sarà ospite dell’Angri in Campania. Guai a pensare che l’Angri di quest’anno sia la stessa squadra che quattro mesi fa ha mantenuto la categoria solo ai playout: il Toro è avvisato. Sono tre i derby pugliesi di giornata, il primo dei quali, in ordine cronologico, vedrà Martina e Gravina di scena al Tursi. Una sfida alla quale abbiamo già assistito nel preliminare di Coppa, con i padroni di casa capaci di imporsi per 1-0. Anche la quinta gara in programma per le 15 è un derby, ma lucano: Matera e Francavilla in Sinni si troveranno l’una contro l’altra nella Città dei Sassi. Alle 16 l’Ugento scenderà in campo in casa della Nocerina, ed in contemporanea, a meno di 20 km di distanza, la Palmese ospiterà l’Acerrana. Gli altri due derby pugliesi in programma per il primo turno di campionato si giocheranno alle 17, e saranno due gare a tinte biancazzurre: alla Nuovarredo Arena di Francavilla, si terrà la sfida fra Virtus e Manfredonia. Al Curlo di Fasano, invece, sarà di scena la Fidelis Andria. Il match fra biancazzurri della Selva e federiciani, verrà trasmesso in diretta ed in chiaro su Antenna Sud.

