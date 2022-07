Serie D: Mercato, Molfetta chiude con un attaccante

Il Molfetta ha chiuso della trattativa per Giuseppe Tedesco, attaccante classe 1997. Il calciatore, originario di Altamura, ha vestito in passato le maglie di Pianese, Foggia, Vastese e della Team Altamura.

L’attaccante si presenta all’ufficio stampa del club biancorosso: “L’approdo a Molfetta era nel destino, già tre stagioni fa sono stato molto vicino. In campo non tiro mai indietro la gamba, do coraggio alla squadra e cerco di aiutarla. Il Molfetta per me significa tanto, ha una storia importante e sarà mia premura mettermi totalmente a disposizione per obiettivi importanti”.

In merito alla stagione che si accinge a disputare: “Sarà un campionato difficile, tante squadre si stanno attrezzando, noi compresi. Ce la giocheremo a viso aperto con tutti.

L’ex Altamura si racconta: “Mi considero una prima punta, mi piace attaccare la profondità e giocare ogni pallone con grinta. Avrò modo di conoscere il tecnico Bartoli nel corso della stagione, ma posso già dire che è un allenatore preparato che riesce a tirare il meglio da ogni suo giocatore.

In conclusione, Tedesco si rivolge ai tifosi: “Una cosa è certa, ci metterò l’anima e lotterò per il Molfetta, come sempre ho fatto nella mia carriera. Ai tifosi dico di esserci vicini, perché abbiamo bisogno del vostro supporto, anche quando arriveranno i momenti più difficili”.