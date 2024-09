Serie D, Manfredonia: primi tre punti e ora l’Angri

Riscattata la sconfitta contro la Virtus Francavilla, il Manfredonia può guardare al futuro con maggiore serenità grazie alla vittoria di misura sul Fasano. Non è stato un inizio di stagione positivo per la squadra di mister Cinque, che prima del tris rimediato dalla formazione di mister Ginestra ha dovuto fare i conti anche con l’eliminazione in Coppa Italia contro il Gravina. In un “Miramare” finalmente tornato completamente agibile, però, i biancazzurri hanno ritrovato i tre punti grazie alla rete di Porzio nella prima frazione.

Prime giornate che servono da rodaggio per tutte le squadre. Del resto, anche le big del girone H hanno faticato in questo inizio di stagione. Domenica prossima, intanto, il Manfredonia farà visita all’Angri, reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Ugento.

