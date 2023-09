Serie D/H: tra Nicola Ragno e il Nardò torna il sereno

Di Anthony Carrano) Le strade del Nardò e di Nicola Ragno non si divideranno. ) Le strade del Nardò e di Nicola Ragno non si divideranno. Come anticipato da Antenna Sud , il tecnico molfettese rimarrà al timone della compagine neretina. Negli ultimi giorni si era aperta una crepa nel rapporto e Ragno sembrava propenso a lasciare per divergenze gestionali che dopo un colloquio con il presidente Antico sono state appianate, come conferma lo stesso club con una nota.

“La società AC NARDÒ 1958 COMUNICA di aver chiarito in data odierna attraverso un proficuo confronto le divergenze che nelle scorse ore hanno interessato la figura di Mister Nicola Ragno – si legge -. A tal proposito la società ed il Mister (mai dimissionario) hanno deciso di comune accordo di proseguire il percorso iniziato per conseguire con entusiasmo gli obbiettivi prefissati ad inizio stagione. Ora si riparte più forte di prima in vista della 1° di Campionato prevista per Domenica 10.09 contro i padroni di casa della Fidelis Andria. UNITI PIÙ CHE MAI VERSO UN UNICO OBBIETTIVO!! FORZA AC NARDÒ 1958”.

