Serie D/H: la Fidelis Andria si regala Jefferson per l’attacco

Jefferson Andrade Siqueira è il nuovo attaccante della Fidelis Andria. Ad annunciare l’ingaggio del brasiliano, con tanto di foto, il presidente Di Benedetto attraverso la sua pagina Facebook. Superata la concorrenza del Barletta. Classe 1988, Jefferson è reduce dalla trionfale stagione con il nuovo Catania di Ross Pelligra, ma il suo è un curriculum di tutto rispetto tra Serie B e C con le maglie di Frosinone, Latina, Livorno, Casertana, Teramo, Viterbese, Monza, Giana Erminio, Padova e Catanzaro. Cresciuto calcisticamente nel Paranà, in Brasile, sarà la sua seconda esperienza in Puglia dopo quella di Monopoli nella stagione 2019/20 in C: 18 presenze con 5 reti.

