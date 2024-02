Serie D/H, programma e arbitri della 24a Giornata

Delle gare in programma per la 24a Giornata del Girone H della Serie D, sono due quelle rinviate per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup: slittano al 28 febbraio Casarano-Martina e Gravina-Angri. Due gare si giocheranno a porte chiuse: Bitonto-Matera e Manfredonia-Gallipoli, mentre Gelbison-Barletta si giocherà sul campo di Vadano di Capaccio.

Gli arbitri

Bitonto-Matera: Scarati di Termoli

Fidelis Andria-Fasano: Muccignato di Pordenone

Gelbison-Barletta: D’asso di Genova

Manfredonia-Gallipoli: Ciaravolo di Torre del Greco

Nardò-Altamura: Franzò di Siracusa

Palmese-Santa Maria Cilento: Benevelli di Modena

Rotonda-Paganese: Scicolone di San Donà di Piave

