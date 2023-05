Serie D/H: Nardò sbanca Cava e vince i playoff

Il Nardò di Nicola Ragno ha vinto i playoff del Girone H della Serie D e ora spera nel ripescaggio in Serie C. I neretini hanno sbancato il Simonetta-Lamberti (2-1) di Cava de’ Tirreni grazie al colpo di testa decisivo di Russo allo scadere del primo tempo supplementare. Risultato di parità al 90’: il Nardò si porta in vantaggio al 69’ con un rigore trasformato da Dambros, concesso per atterramento in area di Ferreira da parte di Puglisi. All’86’ il pareggio della Cavese con Foggia che finalizza con un rasoterra un assist di Banegas. Al 103’ il gol vittoria di Russo, bravo a svettare di testa su angolo di Mengoli. Al termine del match tensione tra le due squadre.

CAVESE-NARDÒ 1-2

RETI: 69’ Dambros (N), 86’ Foggia (C), 103’ Russo (N).

CAVESE: Colombo, Rossi (97′ Basile), Altobello (48′ Puglisi), Fissore (73′ Bacio Terracino), Maffei, Munoz, Bezzon (65′ Tumminelli), Cuomo, Gagliardi (73′ Bubas), Banegas, Foggia. All. Troise

NARDÒ: Viola, Russo, Lanzolla, Dambros (82′ Bonilla), Ferreira (76′ Mengoli), Gjonaj (65′ Montinaro), Fedel, Ciraci, De Giorgi, Stragapede (108′ Pinto), Addae. All. Ragno.

