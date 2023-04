Serie D/H: Matera-Barletta, respinto ricorso lucani su porte chiuse

La partita tra Matera e Barletta, valida per la trentaduesima giornata del girone H di Serie D, si disputerà a porte chiuse. Il ricorso della società lucana è stato respinto dal TAR della Basilicata. La gara si svolgerà nello stadio “21 settembre-Franco Salerno” completamente deserto. Il Presidente del club biancazzurro, Antonio Petraglia, ha espresso la sua sorpresa e perplessità per la decisione prefettizia e si è detto profondamente dispiaciuto per la scelta del TAR, soprattutto perché i rapporti tra le due comunità sono di amicizia e non di rivalità.

Sui suoi profili ufficiali il club biancazzurro ha reso noto la decisione del TAR lucano di non accogliere il ricorso fatto dalla stessa società. Ecco il comunicato con cui il club materano ufficializza le porte chiuse per la gara contro il Barletta. “Purtroppo il TAR Basilicata non ha ritenuto di dover accogliere la nostra richiesta di sospensione del provvedimento prefettizio di chiusura dello stadio per domenica. Il Tribunale ritiene che debbano prevalere gli interessi pubblici segnalati dalla Prefettura”.

Continua poi il comunicato a firma del presidente Petraglia. “Il TAR ha fissato udienza il 10 maggio prossimo per discutere sul merito della causa. Ovviamente non ci sarà più interesse, ma l’obiettivo sarà quello di ottenere un annullamento prodromico ed una eventuale richiesta di danni. Ci dispiace profondamente di questa decisione sommaria e tecnica che farà celebrare uno splendido evento in uno stadio senza tifosi, cioè senza anima“.

