Serie D/H, il Matera guarda al mercato dei professionisti

(Di Roberto Chito) “Stiamo guardando al mercato dei professionisti per poter sistemare qualcosa a livello di under. Sappiamo già dove intervenire”.

Davvero chiaro Giuseppe Figliomeni (nella foto), direttore tecnico del Matera, dopo la vittoria sul Fasano. “Sappiamo che in questo momento la coperta è corta per via di diversi infortuni. Però, non possiamo fare mercato esclusivamente in base a questo. Le priorità sono sulla corsia sinistra. Arriveranno, probabilmente, due o tre pedine per sistemare la squadra”, conclude il dt dei biancoazzurri sul tema mercato.

Poi, applausi per la prestazione dei suoi: “E’ stata una delle migliori vittorie stagionali, soprattutto per il momento che attraversiamo. Ci siamo presentati senza otto giocatori e chi ha giocato al loro posto si è fatto trovare pronto. Grande risposta del gruppo”.

