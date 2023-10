Serie D/H: Gravina, rinforzo sudcoreano per l’attacco

Il Gravina ha ufficializzato l’ingaggio di Seung-in Choi, attaccante sudcoreano classe 1991, in grado di agire su tutto il fronte avanzato. Dotato di esplosività fisica e buona tecnica, è cresciuto nel vivaio del Busan IPark, club del massimo campionato della Corea del Sud. Successivamente, ha giocato in Giappone nello Shonan Bellmare, prima di tornare in Corea per indossare i colori del Gangwon e del Cheongju. In Europa ha giocato nella terza e quarta seria tedesca con il BW Lohne II e il LSK Hansa. Arrivato a Gravina nello scorso agosto, Choi ha svolto l’intera preparazione atletica e nelle scorse ore ha completato l’iter burocratico utile al tesseramento, pertanto sarà a disposizione di mister Catalano per la trasferta di Angri.

