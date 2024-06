Serie D, Fidelis Andria: nome forte per la panchina

Porte girevoli in casa Fidelis Andria. Con Savino Daleno ormai destinato a salutare la compagine federiciana dopo una sola stagione, il presidente Giuseppe Di Benedetto è già al lavoro per incastrare le prime tessere del nuovo mosaico biancazzurro.

Il nome forte per la panchina è quello di Domenico Giacomarro, tecnico reduce dalla vittoria del girone H di Serie D con la Team Altamura. L’accordo sembrerebbe già totale tra le parti. Nelle prossime ore è previsto l’ultimo incontro per limare alcuni dettagli contrattuali prime del nero su bianco sul contratto.

Superata, dunque, la concorrenza di Nicola Ragno: i contatti con il tecnico ex Nardò andavano avanti da aprile. L’addio di Savino Daleno, però, ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola, con Ragno destinato a emigrare verso altri lidi.

Futuro liquido, invece, per i primi obiettivi di mercato della Fidelis Andria. Nicola Loiodice, trascinatore della Team Altamura di Giacomarro nell’ultima stagione con 15 gol e 12 assist, è finito nel mirino della Reggina, mentre su Giancarlo Malcore c’è l’ambizioso Trapani del presidente Valerio Antonini, che potrebbe sferrare l’attacco decisivo proprio nelle prossime settimane.

In attesa di ufficialità, ancora nessuna novità per la carica di direttore sportivo. Sondaggi esplorativi per Cristiano Tromboni, ex direttore sportivo dell’Arezzo, anche se la trattativa non è mai entrata nel vivo.

