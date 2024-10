Serie C: Picerno, corsa e ritmi alti per la capolista di Tomei

Quattro vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta, una delle cinque squadre imbattute nei tre gironi, primo posto a 15 punti in classifica assieme al Benevento e guai a chiamarlo sorpresa. Il Picerno ha battuto anche il Messina, merito dei giovani Cardoni e Petito, due under che incarnano lo spirito con cui il direttore Greco ha costruito la squadra ed è tornato in testa alla classifica del girone meridionale. Una squadra plasmata a immagine e somiglianza di Tomei, che vuole che i suoi alzino i ritmi e stiano sul pezzo per tutti i 90 minuti. Dieci punti in quattro gare allo stadio Curcio, diventato il fortino di capitan Esposito e compagni che sabato prossimo saranno impegnati di nuovo in casa contro la Cavese.

