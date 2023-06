Serie C: Panchina Monopoli, salgono le quotazioni di Raffaele

Il Monopoli vuole chiudere al più presto la pratica legata all’allenatore. Il posto è ancora vacante, ma non mancano i pretendenti. Le piste che portano a Taurino e Tomai sono sempre vive, ma nelle ultime ore sembrano in salita le quotazioni di Giuseppe Raffaele. Il tecnico siciliano è legato la Potenza fino al 30 giugno del 2024, dal momento che il suo contratto si è rinnovato automaticamente con il piazzamento nei playoff. Al netto di possibili incontri, che sarebbero in calendario nei prossimi giorni, l’ostacolo è proprio questo: prima di intavolare una trattativa, Raffaele deve risolvere il legame con il club lucano.

