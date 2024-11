Serie C: Monopoli-Cerignola di lunedì vale il secondo posto

Una sfida che vale la piazza d’onore. Monopoli e Cerignola, lunedì prossimo al Veneziani, si giocheranno il secondo posto nel girone C di Serie C. 25 punti per il Cerignola, 24 per il Monopoli, che arriverà all’incontro senza il capitano Orlando Viteritti, appiedato per un turno dal giudice sportivo. I biancoverdi cercheranno il ritorno al successo in casa, che manca dal 26 settembre, da quando proprio capitan Viteritti regalò il successo in casa contro la capolista Benevento. La squadra di Colombo, imbattuta da sette gare, vorrà continuare il trend conquistare quei tre punti al Veneziani che renderebbero più bella la speciale classifica nelle gare interne, dove il Monopoli ha raccolto 7 punti in 6 gare, un dato completamente in controtendenza rispetto alle sfide in trasferta, dove i biancoverdi hanno conquistato 17 punti in 8 partite. L’avversario, il Cerignola, può contare sugli ex Salvemini e Paolucci, oltre che su Giacomo Ferrari, secondo di Scienza e ora vice di Raffaele. Anche i gialloblù non stanno attraversando un ottimo periodo di forma, con un solo punto conquistato nelle ultime due gare. Tra i grandi assenti l’altro ex Luigi Cuppone, che starà fermo a lungo a causa di un infortunio al crociato.

