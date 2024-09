Serie C, Girone C: gli arbitri designati per la 4a Giornata

Gli arbitri designati per la 4a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 13 e lunedì 16 settembre.

SERIE C / GIRONE C – 4a GIORNATA

Venerdì 13/09/2024

POTENZA-SORRENTO (20.45): Roberto Lovison Di Padova

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza E Ayoub El Filali di Alessandria

Quarto ufficiale: Nico Valentini di Brindisi

TARANTO-TRAPANI (20.45): Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Carmine De Vito di Napoli e Nicola Di Meo di Nichelino

Quarto ufficiale: Adolfo Baratta di Rossano

Sabato 14/09/2024

CROTONE-MESSINA (18.30): Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano e Luca Capriuolo di Bari

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli di Locri

MONOPOLI-JUVENTUS NG (18.30): Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo ed Emanuele Bracaccini di Macerata

Quarto ufficiale: Leonardo Salvatori di Macerata

CASERTANA-TURRIS (20.45): Gioele Iacobellis di Pisa

Assistenti: Paolo Tomasi di Schio e Alessandro Cassano di Saronno

Quarto ufficiale: Cataldo Zito di Rossano

CATANIA-PICERNO (20.45): Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Stefano Franco di Padova

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo

Domenica 15/09/2024

ALTAMURA-BENEVENTO (20.45): Giorgio Bozzetto di Bergamo

Assistenti: Matteo Cardona di Catania e Leonardo Tesi di Padova

Quarto ufficiale: Enrico Eremitaggio di Ancona

CERIGNOLA-GIUGLIANO (20.45): Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Davide Rignanese di Rimini

Quarto ufficiale: Francesco Aureliano di Rossano

CAVESE-AVELLINO (20.45): Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Giuseppe Luca Lisi di Firenze

Quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Lunedì 16/09/2024

LATINA-FOGGIA (20.45): Cristiano Ursini di Pescara

Assistenti: Marco Pilleri di Cagliari ed Edoardo Maria Brunetti di Milano

Quarto ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello

