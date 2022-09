Serie C Girone C: Fidelis Andria-Potenza 0-0

Termina in parità l’esordio stagionale ufficiale della Fidelis Andria di mister Cudini contro il Potenza: al Degli Ulivi la prima di campionato finisce 0-0 tra biancoazzurri e rossoblù che salgono a braccetto a quota uno in classifica. Buona prova per la formazione biancoazzurra, sfortunata e spesso sprecona davanti alla porta.

In cronaca. Meglio la Fidelis nella prima frazione, soprattutto grazie a uno scatenato Bolsius: il numero 98 prima al 14’ ci prova dalla distanza non trovando lo specchio di qualche centimetro, poi al 20’ manda in porta con un bel filtrante Pavone che calcia male dall’interno dell’area e infine cinque minuti dopo si rimette in proprio con un’altra grande conclusione dall’esterno dell’area che esaurisce la sua corsa di pochissimo a lato. Al minuto 31, successivamente, è il turno di Paolini, la cui botta dal limite viene respinta dall’attento estremo difensore avversario. Gli ospiti non si vedono praticamente mai, a parte un guizzo nel finale di tempo con un suggerimento di Sandri per l’accorrente Di Grazia che non ci arriva di pochissimo. La prima frazione termina dunque così, a reti bianche.

Nella ripresa i lucani partono con un piglio differente costruendo un paio di situazioni pericolose con tentativi dalla distanza, ma sono sempre i padroni di casa ad avere il pallino del gioco tra i piedi. E così, prima al minuto 53 Candellori mette al centro un pallone insidioso sul quale Rillo rischia una clamorosa autorete e poi al minuto 58 Sipos sfiora il colpo grosso anticipando con la testa l’uscita di Gasparini: prodigioso nella circostanza l’ex di turno Legittimo sulla linea. La partita è però complessivamente più vivace e al minuto 63 a dimostrarlo ci pensa questa volta la squadra di Siviglia, vicina al vantaggio con una soluzione ravvicinata di Emmausso ben respinta da Savini. Per la chance più grossa del match bisogna, però, attendere il minuto 78, quando Candellori scaglia un destro preciso dal limite dell’area e colpisce in pieno il palo per la disperazione dei tifosi locali. E’ l’ultimo sussulto di una sfida che si chiude senza ulteriori novità, al netto di un Potenza più propositivo nel finale, dopo cinque minuti di recupero. Soddisfazione ma anche qualche rimpianto in casa Andria: ritorno in campo fissato per il prossimo weekend con la trasferta sul campo della Viterbese.